রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়

‎লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৩আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৩
নিলামে মাছটি সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী আমির ব্যাপারী

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে এক জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজি ওজনের একটি বড় ইলিশ। পরে মাছটি বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার ২শ টাকায়।

‎রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে কমলনগরের মতিরহাট মাছঘাটে নিলামে মাছটি সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী আমির ব্যাপারী।

‎‎জানা যায়, ভোলার জেলে সাদ্দাম ১৫ জন সঙ্গী নিয়ে তিন দিন আগে সাগরে মাছ শিকারে যান। (২৫ অক্টোবর) রাতে জাল ফেললে অন্যান্য ইলিশের সঙ্গে ওই বড় ইলিশটিও ধরা পড়ে। পরে মাছটি আড়তে আনা হলে ডাকে (নিলামে) সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন ওই স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী। তবে নদীতে মাছ কম পাওয়াতে এমন চওড়া দাম পেয়েছেন তিনি।

‎‎আড়তদার বাবুল বলেন, ‘জেলে সাদ্দাম মাঝি আমার আড়তে অনেকগুলো মাছসহ এই বড় ইলিশটি নিয়ে আসেন। নিলামে মাছটির দাম ৯ হাজার ২শ টাকা ওঠে। এত বেশি দামে ইলিশ বিক্রি আমাদের ঘাটে আজকে প্রথম। এত বড় আকারের ইলিশ সচরাচর জালে ধরা পড়ে না।’

ব্যবসায়ী আমির ব্যাপারী বলেন, ‘২ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশটি ৯ হাজার ২শ টাকায় কিনেছি। ঢাকার মোকামে বড় ইলিশের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সেখানে পাঠানো হবে। আশা করছি, কমপক্ষে ১১ থেকে ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবো।’

বিষয়:
ইলিশ মাছ
