সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
বরগুনায় ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪২

বরগুনা প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪২আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪২
জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে

বরগুনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মো. সেলিম মিয়া (৩৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ডেঙ্গুতে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২ জনে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত সেলিম বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার রায়হানপুর ইউনিয়নের লেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা।

জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬ জন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৯ জন। জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আরও ভর্তি হয়েছেন ৭ জন। এর মধ্যে তালতলী ২, বেতাগী ১, এবং বামনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৯৩ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৭৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ৪৮২ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৫ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪২ জন।

বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বরগুনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। আশা করি দু-এক সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।’

