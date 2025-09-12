এক ইলিশের দাম প্রায় ৯ হাজার টাকা

কুয়াকাটায় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজি ওজনের এক ইলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাছটি আলীপুর মৎস্য আড়তের মনি ফিশে নিয়ে আসলে ডাকের মাধ্যমে ১ লাখ ৪২ হাজার টাকা মণ দরে প্রতি কেজি ৩ হাজার ৫৫০ টাকা দরে ৮ হাজার ৮৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এর আগে, গত সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কুয়াকাটা বঙ্গোপসাগরে মাছটি ধরা পড়ে।
মাছটি নিলামে কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিশের স্বত্বাধিকারীরা পিএম মুসা কিনে নেন। মাছটি গাজীপুরের এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর বাসায় পাঠাবেন তিনি।
জেলে মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরে পেতে রাখা জাল তুলতেই মাছটি উঠে আসে। আজ দুপুরে আলীপুর বাজারে নিয়ে আসার পরে নিলামে ৮ হাজার ৮৫০ টাকায় বিক্রি করেছি।’
কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিশের স্বত্বাধিকারী মুসা বলেন, ‘এত বড় মাছ এই বাজারে এখন খুব কম দেখা মেলে। তাই আমি নিলামের মাধ্যমে মাছটি ক্রয় করে গাজীপুরের এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ভাইয়ের বাসায় পাঠাবো।’
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে।’