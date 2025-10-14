সরকার গঠন করবে বিএনপি, তারেক রহমানই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী: আলতাফ চৌধুরী

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন। ওই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করবে এবং তারেক রহমানই হবেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।’
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার মুরাদিয়া ইউনিয়নের জয়গুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দুমকি উপজেলার বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে এ সভা করেন আলতাফ চৌধুরী।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘ভারতের তাবেদার আওয়ামী লীগ আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল ১৬ বছর। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের সঙ্গে আমরা রাস্তায় নেমে আওয়ামী লীগকে তাড়িয়েছি। আগামীতে আমরা সবাই মিলে সুন্দর একটা দেশ গড়বো। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য বিএনপি প্রস্তুত। ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে বিএনপি।’
সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. মাকসুদ আহম্মেদ বায়েজীদ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন দুমকি উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন হাওলাদার।