X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সরকার গঠন করবে বিএনপি, তারেক রহমানই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী: আলতাফ চৌধুরী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২১
মঙ্গলবার বিকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন। ওই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করবে এবং তারেক রহমানই হবেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।’

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার মুরাদিয়া ইউনিয়নের জয়গুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দুমকি উপজেলার বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে এ সভা করেন আলতাফ চৌধুরী।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘ভারতের তাবেদার আওয়ামী লীগ আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল ১৬ বছর। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের সঙ্গে আমরা রাস্তায় নেমে আওয়ামী লীগকে তাড়িয়েছি। আগামীতে আমরা সবাই মিলে সুন্দর একটা দেশ গড়বো। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য বিএনপি প্রস্তুত। ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে বিএনপি।’

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. মাকসুদ আহম্মেদ বায়েজীদ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন দুমকি উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন হাওলাদার।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিনির্বাচনতারেক রহমান
সম্পর্কিত
জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল
জামায়াত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে: রিজভী
‘কয়েকজন উপদেষ্টার অপকর্মের প্রমাণ আছে, সংশোধন না হলে নাম প্রকাশ করবো’
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
মানবতাবিরোধী অপরাধঅভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
কাশিমপুরের কারাগারের কয়েদির মৃত্যু
কাশিমপুরের কারাগারের কয়েদির মৃত্যু
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media