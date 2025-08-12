‘আপনারে যে বসাইছে তার কলিজা খুলিয়ালামু, আপনার কলিজাও খুলমু’

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’ বলে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শামছুল ইসলামকে হুমকি দিয়েছেন নাঙ্গলকোট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর ভূঁইয়া।
সম্প্রতি মোবাইল ফোনে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে এমন হুমকি দেন তিনি। তাদের কথোপকথনের এমন অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অডিওতে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের উদ্দেশে আব্দুল গফুর ভূঁইয়াকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু।’ নাঙ্গলকোট উপজেলার ভোলাইন বাজার উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সভাপতি পদ নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। অডিওতে অপরপ্রান্তে শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান মো. শামছুল ইসলামের কণ্ঠও শোনা যায়।
একইসঙ্গে কুমিল্লা-১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির উপজেলা কমিটির সদস্য আবদুল গফুর ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. আমিরুল কায়ছারকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, নাঙ্গলকোট উপজেলার ভোলাইন উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সভাপতি পদ নিয়ে বোর্ড চেয়ারম্যানকে হুমকি দেন আব্দুল গফুর ভূঁইয়া। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতির পদে আছেন আব্দুল গফুর।
তবে আব্দুল গফুর ভূঁইয়া দাবি করেছেন, এটি তার কল রেকর্ড নয়। এডিট করে রেকর্ড প্রচার করা হয়েছে। এরপর থেকেই তার মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। তবে মঙ্গলবার রাতে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে কথোপকথনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৮ মে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রেস উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের বড় ভাই মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীনকে ভোলাইন উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সভাপতি হিসেবে সুপারিশ করেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক। পরে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান তা প্রতিষ্ঠানপ্রধানের কাছে পাঠান। এর পরপরই আব্দুল গফুর ভূঁইয়া কল করে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও নানা হুমকি দেন। পরদিন স্বশরীরে বোর্ডে গিয়ে সহযোগী নিয়ে চেয়ারম্যানকে ভয়ভীতি দেখান। ঘটনার পর চেয়ারম্যানের অনুরোধে মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি নেন। এরপর আব্দুল গফুর ভূঁইয়া প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি হন।
১ মিনিট ৫২ সেকেন্ডের কল রেকর্ডে আব্দুল গফুর ভূঁইয়াকে উত্তেজিত অবস্থায় বলতে শোনা যায়, ‘মিডিয়া সেলের সদস্য এখন নাই, এখন নাই সে।’ এ সময় শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ‘সে আমার কাছে এসে পরিচয় দিয়েছে।’ এরপর গফুর ভূঁইয়া বলে ওঠেন, ‘পরিচয় দেক, পরিচয় দিলেও একজন সংসদ সদস্যকে আপনি অপমান করতে পারেন না। আমি আপনার অফিসে আসি, আপনাকে অপমান করবো। আপনার কত বড় কইলজা হইছে, আমি দেখমু আপনারে। আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু। আপনার কইলজাও খুলমু। বেয়াদবির একটা সীমা আছে। একটা টোকাইর ইয়া নিয়েছেন আপনে। সে একজন কো-অর্ডিনেটর, সে চাকরি করে এখানে, টোকাই।’
জবাবে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলতে শোনা যায়, ‘উনি পরিচয় দিয়েছেন আমাকে উনি খালেদা জিয়ার প্রেস’। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গফুর ভূঁইয়া বলে ওঠেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি আমাকে বলতেন যে এ রকম একটা তদবির আছে, ইয়া আছে, ওখানে তো সে ঢুকতে পারবে না। তার ভাই ঢুকতে পারবে না, আপনি ভেজাল লাগাইছেন। একজন ইয়া করি আপনি এটার দায়দায়িত্ব নিতে হবে। আমি কালকে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবো। কত বড় সাহস আপনার, আমি দেখে নেবো আপনাকে। এখন যদি ফেরত না আনেন ওই কুত্তার বাইচ্চাকে বলেন, বাস্টার্ডকে বলেন, কীসের কো-অর্ডিনেটর তুমি। ইয়া দেখাও, ডকুমেন্ট দেখাও শুয়োরের বাইচ্চাকে। আপনাকে আমি বলছি আপনি এটা সুন্দরভাবে করেন না হলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে। আপনি অপমানিত হবেন। আমি আপনাকে দেখে নেবো। আমি টোকাই না। আই অ্যাম নট কাউ বয়। আই ওয়াজ ল মেকার, আই নো অল। কুত্তার বাচ্চা ডিসি, শুয়োরের বাচ্চা।’ এর মধ্যে কলরেকর্ডটি শেষ হয়।
এ বিষয়ে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মো. আমিরুল কায়সার বলেন, ‘এ নিয়ে আমার সঙ্গে সাবেক এমপির কোনও কথা হয়নি। উনার সঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যানের কথা হয়েছে। হয়তো উনাকে গালিগালাজ করেছেন।’
কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শামছুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি প্রায় তিন মাস আগের। বিদ্যালয়ের একটি অ্যাডহক কমিটি নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। আজকে কীভাবে কল রেকর্ডটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি বলতে পারবো না। এ ছাড়া এ নিয়ে আমি আর কোনও মন্তব্য করতে চাই না।’
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের বলেন, ‘আমি কল রেকর্ডটি শুনেছি। বিষয়টি দুঃখজনক।’