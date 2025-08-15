X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বর্তমান সংবিধানের অধীনে এনসিপি নির্বাচনে যাবে না: হান্নান মাসউদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২২:১০আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৪
আবদুল হান্নান মাসউদ

বর্তমান সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় নোয়াখালী শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ‘জুলাই স্মৃতিচারণ পরিচালনা পর্ষদ’ নামের একটি সংগঠনের জুলাই স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এ কথা বলেন

মাসউদ বলেন, ‘আমাদেরকে মুলা ধরিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চুক্তি করেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সেইফ এক্সিট নিতে চেয়েছে আমাদের সবার গলায় ফাঁস দিয়ে। সবগুলো রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনের তারিখ দিয়েছে, নিজে সেইফ এক্সিট নেওয়ার জন্য।’

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত এই জুলাই সনদের কোনও আইনি ভিত্তি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জুলাই যোদ্ধা সবাই একেক জন দেশদ্রোহী। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না দিয়ে সরকার আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে চায়।’

তিনি বলেন, ‘অনেকে আমাদের বলে, আমরা নাকি জুলাইয়ের গাদ্দার! জুলাইয়ের সঙ্গে সবচেয়ে বড় গাদ্দারি করেছে বর্তমান ইন্টেরিম সরকার।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়েছে, সে সংবিধানকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে ১০৬ নং অনুচ্ছেদের অধীনে। কিন্তু সে ১০৬নং অনুচ্ছেদের অধীনে তাকে কিন্তু নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সরকার গর্তে ঢুকে গেছে সেইফ এক্সিট কীভাবে নেবে। তারপর রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝিয়ে আবার ১০৬ অনুচ্ছেদে নতুন একটা বিধি যুক্ত করে হাইকোর্টের রায় এনে একটা নির্বাচন দেবে।’

তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অভ্যুত্থানের পর হয়েছে। তারা নতুন একটি সংবিধান দেবে। তারা পুরানো সংবিধানের অধীনে এখন নির্বাচন দিতে চায়। অতীতে যেভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন হয়েছে, সেভাবে কমিশন গঠন করে কী এবারও নির্বাচন হবে? আমরা গণপরিষদ নির্বাচন চেয়েছি। সেটি নিয়েও এখন পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। এসব সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত, জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কোনও নির্বাচনে যাবো না।’

/এফআর/
বিষয়:
সংবিধানড. মুহাম্মদ ইউনূসজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সআমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত
অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা, লাশ নিয়ে বিক্ষোভ
গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা, লাশ নিয়ে বিক্ষোভ
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
মিয়ানমারে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, বিপর্যয়ের সতর্কতা জাতিসংঘের
মিয়ানমারে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, বিপর্যয়ের সতর্কতা জাতিসংঘের
সংস্কার ছাড়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার নিন্দা জানাই: জামায়াতের নায়েবে আমির
সংস্কার ছাড়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার নিন্দা জানাই: জামায়াতের নায়েবে আমির
সর্বাধিক পঠিত
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media