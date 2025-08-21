X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে নিজ বাড়ি থেকে মা-মেয়ের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৯
নিহতদের বাড়িতে স্থানীয়দের ভিড়

খাগড়াছড়ির রামগড় পৌরসভার পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় নিজ বাড়ির বিছানা থেকে মা ও মেয়ের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২০ আগস্ট) রাতের কোনও একসময়ে রামগড় পৌরসভার পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতরা হলেন- আমেনা খাতুন (৯৫) ও তার মেয়ে রাহেনা আক্তার (৪৫)।

প্রতিবেশী জয়নাল আবদীন জানান, দীর্ঘদিন নিহত আমেনা খাতুনের ছোট ছেলে আবুল বশরের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। যা কয়েকবার সামাজিকভাবে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আমেনা বেগমকে আইনের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নিহতের বড় মেয়ে সালেহা বেগম জানান, আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে এক নারী প্রতিবেশী তাদের বাড়িতে গেলে ঘরের দরজা খোলা দেখেন। পরে ঘরে প্রবেশ করে মরদেহ দেখে চিৎকার করলে বিষয়টি জানাজানি হয়।

রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন বলেন, ‘গতকাল রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সময় বাড়িতে মা ও মেয়ে ছিল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হত্যার কারণ উদঘাটনে পুলিশের বিশেষ ইউনিট কাজ করছে।’

