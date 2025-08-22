X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
স্কুলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে থানায় দেওয়ার রাতেই অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

কক্সবাজার প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৩আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৩
দুর্জয় চৌধুরী

কক্সবাজারের চকরিয়া থানার হাজতের একটি কক্ষে দুর্জয় চৌধুরী নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই যুবক চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন।

আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রূপায়ণ দেব থানার হাজত থেকে তার লাশ উদ্ধার করেন। এ সময় সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। দুর্জয় চৌধুরী চকরিয়া পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের ভরামুহুরী পাড়ার কমল চৌধুরীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানম বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে দুর্জয়কে লিখিত অভিযোগসহ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। কিন্তু ভোররাতে নিজের পরনের শার্ট ব্যবহার করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

থানা হাজতে দুর্জয়ের আত্মহত্যা করার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মো. জসীম উদ্দিন।

আত্মহত্যালাশ উদ্ধার
