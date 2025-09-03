মহেশখালীতে হাসপাতাল পরিদর্শনে পিটার হাস 

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস কক্সবাজারের মহেশখালীতে অবস্থিত একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় তিনি মহেশখালী দ্বীপের কুতুবজোম ইউনিয়নে হোপ ফাউন্ডেশন ও এক্সিলারেট এনার্জি কর্তৃক নির্মিত এক্সিলারেট হোপ হসপিটাল পরিদর্শন করেন। এ সময় হোপ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর কে এম জাহিদ উজ্জামান তাকে অভ্যর্থনা জানান। পরে তিনি হোপ হসপিটালের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।
মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ তার সফরের বিষয়টি সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তরল প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ‘এক্সিলারেট এনার্জি’র স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজর হিসেবে পিটার হাস মহেশখালীতে এসেছেন।
হোপ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর জাহিদুজ্জামান জানান, মহেশখালীর কুতুবজোম এলাকায় হোপ ফাউন্ডেশন একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি এক্সিলারেটর এনার্জি এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তা দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে পিটার হাস বুধবার এই হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। সকালে তিনি হাসপাতাল এরিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় হোপ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতারা কক্সবাজার সফরে গেলে পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ ওঠে। পরে এনসিপি নেতারা ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।
সে সময় কক্সবাজার যান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ। তাদের সঙ্গে ছিলেন সারজিসের স্ত্রীও।