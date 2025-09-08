X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
প্রকল্পের ৩২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা

রাঙামাটি প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৪
রাঙামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত

উন্নয়ন প্রকল্পের ৩২ লাখ টাকার বেশি আত্মসাতের মামলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সদস্যসহ নয় জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। সোমবার রাঙামাটি জেলা ও দায়রা জজ মো. আহসান তারেক এ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার আসামিরা হলেন- রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবদুস সামাদ ও বিরল বডুয়া, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী জ্যোতির্ময় চাকমা, উপসহকারী প্রকৌশলী রিগ্যান চাকমা, সাবেক সদস্য সবির কুমার চাকমা, বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. মানুনুর রশীদ, ঠিকাদার চিং হেন রাখাইন, মিলন তালুকদার ও অমলেন্দু চাকমা।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরকল উপজেলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু বরাদ্দ অনুযায়ী উন্নয়নকাজ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ২০২৩ সালের ৮ জুন নয় জনের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা করে দুদক। তদন্ত শেষে মামলা দায়েরের দুই বছর পর আসামিদের বিরুদ্ধে এ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

দুদকের আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান বলেন, ‘বরকল উপজেলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৩২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক চার মামলায় নয় জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালত এটি গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।’

