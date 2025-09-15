টেকনাফে মাছ ধরার ট্রলারের আদলে ইয়াবা পাচারকালে আটক ২

কক্সবাজারের টেকনাফে মাছ ধরার ট্রলারের আদলে ইয়াবার চালান পাচারকালে ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা।
তবে পাচারকারী ট্রলারটির মালিক কক্সবাজারের মহেশখালীর ছোট কুলালপাড়া বাসিন্দা নুর মোহাম্মদের ছেলে রশিদ উল্লাহ। তিনি বতর্মানে টেকনাফ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় বসবাস করছেন।
আটক দুজন হলেন- টেকনাফ উপজেলার জাদিমুরা ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের এ-ব্লকের মৃত কবির আহমদের ছেলে মো. আনাছ (৪০) এবং টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়ার বাসিন্দা মৃত সৈয়দ আমিনের ছেলে মো. সাদেক (১৯)।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে টেকনাফ পৌরসভার কাযুকখালীয়া ফিশারি ঘাট এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন উখিয়া-৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি বলেন, ‘রবিবার সন্ধ্যায় টেকনাফ পৌরসভা কাযুকখালীযা ফিশারি ঘাট এলাকায় মিয়ানমার থেকে পাচার হয়ে আসা মাদকের বড় একটি চালান নিয়ে মাছ ধরার একটি ট্রলার অবস্থানের খবর পায় বিজিবি। পরে টেকনাফ-২ বিজিবি ও উখিয়া-৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দুটি দলসহ যৌথ অভিযান চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ট্রলারে থাকা দুজন সন্দেহজনক লোক কৌশলে পালানোর চেষ্টা চালায়। এ সময় ধাওয়া দিয়ে তাদের আটক করতে সক্ষম হয় বিজিবির সদস্যরা। পরে ট্রলারটি তল্লাশি করে জালের ভেতরে বিশেষ কৌশলে লুকানো অবস্থায় ১২টি প্যাকেট পাওয়া যায়। পরে প্যাকেটগুলো খুলে পাওয়া যায় ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবা।’
বিজিবির এ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ট্রলার মালিকের নির্দেশে মিয়ানমারের জিঞ্জিরা এলাকা থেকে ইয়াবার চালানটি সংগ্রহ করা হয়েছে। ইয়াবার এ চালানটি বাংলাদেশের টেকনাফের লবণঘাটে পৌঁছানোর কথা ছিল।’
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে টেকনাফ পৌর ফিশিং ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ বলেন, ‘এ ঘাট দিয়ে মাছ শিকারে যাওয়া ট্রলারটির মালিক মাছ শিকার ছাড়া অবৈধ বা নিষিদ্ধ কোনও কাজে ট্রলারটি ব্যবহার করবে না বলে অঙ্গীকারনামা দিয়েছেন। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যায় বিজিবি তার ট্রলার থেকে এক লাখ ২০ হাজার ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ট্রলার মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আটক ব্যক্তি ও ট্রলারের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে টেকনাফ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।’