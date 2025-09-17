X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩
গ্রেফতার ইরফান আহমেদ

ভারতে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের রাউজানের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ইরফান আহমেদকে (৫২) গ্রেফতার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ইমিগ্রেশন পুলিশ। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আখাউড়া থানায় হস্তান্তর করে।

গ্রেফতার ইরফান আহমেদ রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন মুনিরিয়া যুব তবলীগ কমিটির কার্যালয় ভাঙচুর, লুটসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।

আখাউড়া ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক আব্দুস সাত্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘ভারতে যাওয়ার সময় ইরফান আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভাঙচুর, লুটপাটসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেফতার দেখানোর আগে আমরা রাউজান থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরে তাকে আখাউড়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘ইরফান আহমেদ গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। আজ ভারতে পালানোর সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে চট্টগ্রামে এনে আদালতে সোপর্দ করবো আমরা।’

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ হিজড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ
ভাঙ্গা থানায় ভাঙচুর: নিক্সন চৌধুরীকে প্রধান আসামি করে মামলা
রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮
সর্বশেষ খবর
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই’
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
এবারের দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media