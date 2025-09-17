ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার

ভারতে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের রাউজানের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ইরফান আহমেদকে (৫২) গ্রেফতার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ইমিগ্রেশন পুলিশ। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আখাউড়া থানায় হস্তান্তর করে।
গ্রেফতার ইরফান আহমেদ রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন মুনিরিয়া যুব তবলীগ কমিটির কার্যালয় ভাঙচুর, লুটসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।
আখাউড়া ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক আব্দুস সাত্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভারতে যাওয়ার সময় ইরফান আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভাঙচুর, লুটপাটসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেফতার দেখানোর আগে আমরা রাউজান থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরে তাকে আখাউড়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘ইরফান আহমেদ গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। আজ ভারতে পালানোর সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে চট্টগ্রামে এনে আদালতে সোপর্দ করবো আমরা।’