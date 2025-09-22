X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
উপহার হিসেবে পাঠানো হলো ৫০০ কেজি সুগন্ধি চাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬
ভারতে পাঠানো চাল

শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে উপহার হিসেবে বিতরণের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ৫০০ কেজি সুগন্ধি চিনিগুড়া চাল ভারতে পাঠিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় চালভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান আগরতলা স্থলবন্দরে প্রবেশ করে। চালগুলো ভারতের দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে বিতরণ করা হবে।

এর আগে সকালে ‘চাষী’ ব্র্যান্ডের চিনিগুড়া চালভর্তি পিকআপ ভ্যানটি আখাউড়া স্থলবন্দরে আসে। পরে বন্দর থেকে চালের কাস্টমস ক্লিয়ারিংয়ের কাজ করে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সুয়েব ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।

সুয়েব ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী রাজীব ভূঁইয়া জানান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের জন্য ৫০০ কেজি সুগন্ধি চিনিগুড়া চাল পাঠানো হয়েছে। চালগুলো বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে।

আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা ওয়াহিদুজ্জামান খান জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সব প্রক্রিয়া মেনে উপহারের চালগুলো দ্রুত ছাড়ানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুর্গা পূজা উপলক্ষে উপহারস্বরূপ এবারও ভারতে ইলিশ মাছ রফতানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে প্রতি বছর বিভিন্ন পণ্য উপহার হিসেবে বিনিময় হয়ে থাকে।

আমদানি রফতানি
সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়নি
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত
ফ্রান্সের আয়োজনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলন
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
