পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল

চট্টগ্রাম নগরীতে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ব্যানার নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ। এ সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও ছিলেন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরের খুলশী থানার সিডিএ অ্যাভিনিউ সড়কে এই ঝটিকা মিছিল হয়েছে।
৪৮ সেকেন্ডের মিছিলের একটি ভিডিও পরে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হয়।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে একটি ব্যানার নিয়ে নগরের শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন এমএম আলী রোডের মুখে জড়ো হয়ে ২০ থেকে ২৫ জন বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।
মিছিলটি দামপাড়ায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় পেরিয়ে গরীবুল্লাহ শাহ মাজার সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে একটি পুলিশের গাড়ি দেখে সেটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।
তাদের হাতে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল— ‘হঠাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ’, ‘শেখ হাসিনাতেই আস্থা’, ‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই’।
জানতে চাইলে খুলশী থানার ওসি শাহীন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এক মিনিটের কম সময় তারা মিছিল করেছে। ভিডিও দেখে মিছিলে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’