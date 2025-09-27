X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কার্যালয় ও হাসপাতালের গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৯
প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ৩৯ নম্বর (দক্ষিণ হালিশহর) ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়সহ একটি মাতৃসদন হাসপাতালের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা ১০ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সিইপিজেড স্টেশনের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। প্রায় এক ঘণ্টা ২০ মিনিট চেষ্টার পর রাত সাড়ে ১২টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি।

চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশনের অফিসার শাহাদাত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয়ে আগুন লাগে। এতে কার্যালয়ের ভেতর থাকা বেশকিছু জিনিসসহ কাগজপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুনে বহুতল ভবনটিতে থাকা একটি মাতৃসদন হাসপাতালের স্টোররুমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোনও হতাহত হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতি তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে।’

অগ্নিকাণ্ডচসিকফায়ার সার্ভিস
