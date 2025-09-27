চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণে ৮ জন দগ্ধ

চট্টগ্রাম নগরে লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক বিস্ফোরণে ৮ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টায় নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোড এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে এ ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে দগ্ধ ৮ জনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দগ্ধরা হলেন- আব্দুল কাদের (৬০), আবুল কাসেম (৬০), করিম (২৯), আব্দুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান বয়স (৬০), জামাল হোসেন (৩৮), রাসেল (২৮) ও বাহার উদ্দিন (৪৫)।
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরুল আলম আশিক বলেন, পাহাড়তলী থানা এলাকায় সাগরিকা রোড এ লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক বিস্ফোরণে দগ্ধ ৮ জনকে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে ৩৬ নং বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি দেন।