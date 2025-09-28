কক্সবাজারে বিহার থেকে বৌদ্ধভিক্ষুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কক্সবাজারের রামু উপজেলার বৌদ্ধবিহার থেকে এক ভিক্ষুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরে উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ‘শ্রীকুল পুরোনো রাখাইন বৌদ্ধবিহার’ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
ওই ভিক্ষুর নাম ক্ষেমা চারা (২১)। তবে তার পারিবারিক নাম থুই নু মং মারমা। তিনি রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার দাপুয়া গ্রামের মং শিপ্রু মারমার ছেলে। এটিকে আত্মহত্যা বলছে পুলিশ।
তার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কক্সবাজার জেলা বৌদ্ধ সুরক্ষা পরিষদ সভাপতি প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু। তিনি জানান, বিহারের একটি কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় ভিক্ষুকে দেখতে পেয়েছেন তিনি। বিহারের ১০১ বছর বয়সী প্রধান ভিক্ষু অসুস্থ রয়েছেন। তাই ছয় মাস আগে নিহত ভিক্ষু ক্ষেমা চারাকে এ বিহারে নিয়োগ দেওয়া হয়।
রামু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ফরিদ বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন, তা উদঘাটনে কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ ফ্রিজিং গাড়িতে রাখা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’