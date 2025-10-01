X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
ভারতে ড. ইউনূসকে অসুর রূপে উপস্থাপন, ‘অসম্মানজনক’ বললেন ধর্ম উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ধর্ম উপদেষ্টা

ভারতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অসুর রূপে প্রতিমা উপস্থাপন ‘অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অসম্মানজনক’—বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার কাছাইট গ্রামে কাছাইট ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ‘দেশ গঠনে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য বা বিতর্ক থাকতেই পারে। তাই একটি দেশের সরকারপ্রধানকে অন্য একটি দেশে অসুর অর্থাৎ শয়তান বানিয়ে উপস্থাপন করা অশোভন ও দুঃখজনক। যারা এই কাজ করেছেন তারা ভালো করেন নাই। এতে মানুষের প্রতি মানুষের সম্মানবোধ বিনষ্ট হয়।’ এ ঘটনায় রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবাদ জানানো হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দেশের বাইরে রয়েছেন। তারা দেশে ফিরে এলে কারা এগুলো করেছে খোঁজ নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে যা করার করবেন।’

তিনি চলমান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জানিয়ে বলেন, ‘বৃহৎ এই উৎসবকে ঘিরে সরকার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও দুর্ঘটনার খবর আসেনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘দেশ গঠনে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা আগের মতো আগামী দিনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ মাদ্রাসাশিক্ষার্থী অনেকেই প্রশাসন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।’

কাছাইট জামে মসজিদ ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ, কাছাইট জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের আল্লামা শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ ভূঁইয়া (বড় হুজুর), কাছাইট ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ আমির হামজা ভূঁইয়া ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোবারক হোসেন আকন্দসহ আলেমসমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতদুর্গাপূজাড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাধর্ম উপদেষ্টা
