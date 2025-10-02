বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়লো দোকানের ওপর, নিহত ৩

ফেনীতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। নিহতদের মধ্যে দুই জনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন- স্থানীয় টমটমচালক শ্রাবণ (২০) ও যাত্রী শামীম আরা (৫০)।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফেনী-মাইজদী সড়কের সিলোনিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মহিপাল হাইওয়ে থানার ওসি হারুনুর রশিদ জানান, নোয়াখালীগামী সুগন্ধা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে রাস্তার পাশের একটি দোকানের ওপর পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন মারা যান। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। তবে নিহত ও আহতদের বিস্তারিত পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।