খাগড়াছড়ির গুইমারা বাজারে আগুন

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার জালিয়াপাড়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।।
মুহূর্তেই ১৯টি দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস যৌথভাবে দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সবার প্রচেষ্টায় আনুমানিক রাত ৩টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাজারের একটি গাড়ির ওয়ার্কশপ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট, কয়েল বা সিগারেটের আগুন থেকেও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সৌভাগ্যক্রমে এ ঘটনায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন গুইমারা থানার ওসি এনামুল হোসেন।