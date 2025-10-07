চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগরে বাসচাপায় মনি আক্তার (২৭) নামে এক গার্মেন্ট কর্মী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সকালে নগরের পতেঙ্গা থানার কর্ণফুলী ইপিজেডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মনি আক্তার চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী দিয়াকুল এলাকার বাসিন্দা। তিনি কর্ণফুলী ইপিজেডের একটি গার্মেন্টে কর্মরত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে গার্মেন্ট কর্মীদের বহনকারী একটি বাস দ্রুতগতিতে এসে ওই নারীকে চাপা দেয়। এতে তার পা থেকে কোমর পর্যন্ত থেঁতলে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।
মনি আক্তারকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় আরেক গার্মেন্টস কর্মী কিসমত আরা।
তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে ছিল মনি আক্তার। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশিক বলেন, আজ সকালে পতেঙ্গা থানার কর্ণফুলী ইপিজেডের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মনি আক্তার নামে এক নারীকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর সকাল সোয়া ১০টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে পতেঙ্গা থানা পুলিশ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বাসটিকে জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে।