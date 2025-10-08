চট্টগ্রামে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বিএনপি কর্মী মুহাম্মদ আবদুল হাকিমকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় চার জনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকাল পর্যন্ত থানায় কোনও মামলা হয়নি। চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট এলাকায় প্রাইভেটকারের ভেতর থাকা আবদুল হাকিমকে হত্যার ঘটনায় চার জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হত্যায় সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে গ্রেফতার দেখানো হবে। তবে এখন (বুধবার বিকাল ৫টা) পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি। দাফন শেষ করে স্বজনরা হাটহাজারী থানায় এসে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।’
নিহত আবদুল হাকিম রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের পাচখাইন গ্রামের বাসিন্দা। ওই এলাকার হামিম অ্যাগ্রো নামে একটি গরুর খামাারের মালিক ছিলেন। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় (স্থগিত পদ) ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে আবদুল হাকিম তার গ্রামের খামারবাড়ি থেকে অপর একজনসহ ব্যক্তিগত গাড়িতে করে কাপ্তাই সড়ক হয়ে চট্টগ্রাম নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় চালকের পাশের আসনে বসা ছিলেন তিনি। মদুনাঘাট এলাকায় পৌঁছালে একদল মোটরসাইকেল আরোহী অস্ত্রধারী তার গাড়ির পিছু নেয়। পানি শোধনাগার এলাকায় পৌঁছালে তারা আবদুল হাকিমের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকেন। এতে দুজন গুলিবিদ্ধ হন। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়রা গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাকিমকে মৃত ঘোষণা করেন।