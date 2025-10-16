X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে মুখোমুখি অবস্থানে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-ছাত্রশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের অক্সিজেন-হাটহাজারী সড়কের এক নম্বর গেট এলাকায় রাত থেকে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের অক্সিজেন-হাটহাজারী সড়কের এক নম্বর গেট এলাকায় রাত থেকে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে এখনও কোনও কোনও হলের ভোট গণনা চলছে, আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা হয়নি।

বুধবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সেখানে স্লোগান দিচ্ছেন। তাদের কাছেই কিছুটা দূরে অবস্থান করছেন ছাত্রশিবিরের সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, বিজিবি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। রয়েছে পুলিশের একটি সাঁজোয়া যানও।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘জামায়াত-শিবিরের বহিরাগতরা এসে ১ নম্বর গেটে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি ও নানা অনিয়ম হয়েছে। সে কারণেই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নিয়েছি।’

তবে ঘটনাস্থলে থাকা জামায়াত-শিবিরের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তারা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, ‘এক নম্বর গেট এলাকায় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। তবে এখনও কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।’

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপিভোটচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলজামায়াত-শিবির নেতাকর্মীচাকসু নির্বাচন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
