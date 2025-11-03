X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৫৮আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৫৮
বিক্ষোভে উত্তাল সীতাকুণ্ড

সড়কের পাশাপাশি রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনের বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা। রেল লাইন অবরোধের কারণে ইতিমধ্যে দুইটি ট্রেন পথে আটক পড়েছে। সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়নি নির্দিষ্ট সময়ে। অপরদিকে সড়ক অবরোধের কারণে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সড়ক ও রেলপথ অবরোধ চলছে।

এয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সোমবার বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের নাম ঘোষণা করা হয়। এতে বাদ পড়েন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী। এরপর থেকে আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা প্রথমে সড়ক অবরোধ করে। পরে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন নেতাকর্মীরা। সড়কের একাধিক পয়েন্টে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে নেতাকর্মীরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সীতাকুণ্ড উপজেলার তিনটি অংশে ভাটিয়ারী, কুমিরা ও সীতাকুণ্ড স্টেশন এলাকায় রেললাইন অবরোধ করে রাত ৮টার পর বিক্ষোভ করছেন বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা। অবরোধের কারণে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দুটি ট্রেন নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ও চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছতে পারেনি। এসব ট্রেন সীতাকুণ্ড এলাকায় আটকা পড়েছে।

পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান ভূঞা বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ৮টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছার কথা ছিল। বর্তমানে ট্রেনটি সীতাকুণ্ডে আটকা পড়েছে। একইভাবে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ৮টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছার কথা থাকলেও সেটি সীতাকুণ্ডে আটকা পড়েছে। সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি রাত ১০টা ২০ মিনেটেও ছাড়া হয়নি।

ফৌজদারহাট পুলিশ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একাধিক স্থানে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হচ্ছে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের সরাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ফৌজদারহাট-বন্দর সংযোগ সড়কের মাথা, ফৌজদারহাট, জলিল গেইট, ভাটিয়ারী, মাদামবিবিরহাট, কদমরসুল এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ রয়েছে। এ কারণে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে।  

