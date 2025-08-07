X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
পছন্দের মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তরুণের ‘আত্মহত্যা’

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৭আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৭
স্বজনদের আহাজারি

গাজীপুরে পছন্দের মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বাবা-মার সঙ্গে অভিমান করে তাজুল ইসলাম (১৮) নামে এক তরুণ ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে লিচুগাছের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলে ‘আত্মহত্যা’ করে ওই তরুণ।

বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে রাজেন্দ্রপুর (উত্তর গজারিয়া পাড়া) এলাকার মানিকদিঘী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান রাত সাড়ে ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তাজুল ইসলাম চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নোহাইটিলা গ্রামের হোসেন ইসলামের ছেলে। সে গাজীপুরে প্রাণ কোল্ডস্টোর ডিপোতে গাড়িতে মালামাল লোড-আনলোডের কাজ করতো।

তাজুল ইসলামের দুলাভাই আরিফ জানান, মঙ্গলবার রাতে ডিউটি শেষে সকালে বাসায় ফেরে তাজুল। বাসায় ফিরেই পরিবারের সদস্যদের জানায় সে একটি মেয়েকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। বিষয়টি তিনি তাজুলের বাবা-মাকে জানান এবং এ মুহূর্তে তাকে বিয়ে করাবে না বলে জানিয়ে দেয়। বিয়ে করলে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে বিয়ে করাবেন বলে মতামত দেন। বাবা-মায়ের এমন কথা শুনে ক্ষোভে তাজুল দুপুরে বাড়ির পাশে লিছুগাছে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন জানান, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যাচ্ছে, পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করতে না পারার হতাশা থেকেই তাজুল আত্মহত্যা করেছেন। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আত্মহত্যালাশ উদ্ধার
