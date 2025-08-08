X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০০
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোহাম্মদ সিয়াম (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের ওমপাড়া এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিয়াম রাতে লৌহজংয়ের মাওয়া ঘাটে বেড়াতে এসেছিলেন। সকালে ঢাকার বংশালে ফিরে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, ঢাকামুখী লেনে মোটরসাইকেলসহ মরদেহ পড়ে থাকার সংবাদে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আবু নাঈম সিদ্দিকী জানান, অতিরিক্ত গতির কারণে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মরদেহ ও মোটরসাইকেল পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

নিহত সিয়াম মাদারীপুর জেলার হাটুপাড়া গ্রামের আলী আকবরের ছেলে বলে জানা গেছে।

গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা
ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা হলগুলোতে কমিটি দিলো ছাত্রদল
ইংল্যান্ডে অপরাধমূলক তদন্তে থাকা হায়দারকে নিষিদ্ধ করলো পাকিস্তান
অ্যালোভেরা জেল মাথার ত্বকে লাগালে কি নতুন চুল গজায়?
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
