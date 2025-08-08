X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৪আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৪
টঙ্গী পূর্ব থানা

গাজীপুরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার ১৪ ঘণ্টা পর এবার টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (পুরুষ) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ তিন টুকরো করে ট্রাভেল ব্যাগের ভেতর রেখে কালো পলিথিনে ব্যাগটি ভরে রাখে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় স্থানীয় নান্না বিরিয়ানির হাউজের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সকালে পথশিশু ব্যাগভর্তি দেখে স্থানীয় দোকানদের ডাক দেয়। ব্যাগগুলো খুলে দেখতে পান এক যুবকের কয়েক টুকরো লাশ। খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৃথক তিনটি ব্যাগে লাশের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করে। ৩টি ব্যাগভর্তি অজ্ঞাত পুরুষ মরদেহের শরীরের মাথা, দুই হাত, শরীরের পেছনের অংশ, নাড়িভুঁড়ি, বাম পা, বাম পায়ের ঊরুর পৃথক কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা হয়।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, ২ থেকে ৩ দিন আগে দুর্বৃত্তরা তাকে অন্য কোনও স্থানে হত্যা করে মরদেহ টঙ্গীতে মহাসড়কের পাশে ফেলে রেখে গেছে। তবে উদ্ধার হওয়া মরদেহের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরে মরদেহের খণ্ডিত অংশগুলো গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

লাশ উদ্ধার
