নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা নিয়ে বিএনপি-যুবদল সংঘর্ষ, আহত ২০

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নদী থেকে বালু তোলাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নতুন বাজার এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। আহতরা নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বাজিতপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার নদী থেকে বালু উত্তোলনে যুবদল নেতা সোহেল রানাকে বাধা দিতে গিয়ে বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিনের ছেলে সাধু সোহেল হামলার শিকার হন। এর জেরে আজ সোহেল ও গিয়াসের সমর্থকদের মধ্যে উপজেলা সদরে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের ২০ জন আহত হন।
নিকলী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রতীক দত্ত বলেন, ‘নিকলী উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম সোহেলের অভিযোগের ভিত্তিতে গত রবিবার রাত ৮টার দিকে ঘোড়াউত্রা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বালু উত্তোলনকালে ড্রেজারসহ মো. রিপন মিয়া নামের একজনকে আটক করে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।’
স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিএনপির দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের পক্ষে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি গিয়াস উদ্দিনের লোকজন সংঘর্ষে জড়ান। এতে অনেকে আহত হন।
এ বিষয়ে জানতে গিয়াস উদ্দিন ও সোহেলের মোবাইলে কল করা হলে বন্ধ পাওয়া যায়। এজন্য তাদের বক্তব্য জানা যায়নি। তবে নিকলী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হেলিম তালুকদার বলেন, ‘বালু উত্তোলন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।’
নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ উদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’