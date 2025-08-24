X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৭আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৭
ফজলুর রহমানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রতিবাদে নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে গণজুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রবিবার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি এক বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে ফজলুর রহমান জামায়াতে ইসলামীকে ‘কালো শক্তি’ ও তাদের সহযোগীদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ আখ্যা দেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের জন্য মূলত জামায়াত-শিবিরের ষড়যন্ত্র দায়ী। তার এই মন্তব্য কিশোরগঞ্জের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করে।

শিক্ষার্থী খলিলুর রহমান বলেন, ‘ফজলুর রহমানের বক্তব্য অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তাকে শোকজ করা হয়েছে শুনেছি, আমরা তার বহিষ্কার দাবি করছি।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল নাহিদ ভূঁইয়া বলেন, ‘এই ধরনের বক্তব্যের জন্য ফজলুর রহমানকে কিশোরগঞ্জে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি।’

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক হাফেজ ইকরাম হোসেন, সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল নাহিদ ভূঁইয়া, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই মুখপাত্র মানস সরকার উৎস, সাবেক মুখপাত্র সাবিরুল হক তন্ময়, সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব শামসুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন।

এদিকে, ফজলুর রহমানকে শোকজ করেছে বিএনপি। রবিবার দলটির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কারণ দর্শানোর এই চিঠিতে সই করেন রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

শোকজের চিঠিতে বলা হয়, ‘আপনি জুলাই-আগস্ট ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ক্রমাগত কুরুচিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে আসছেন এবং আত্মদানকারী শহীদদের নিয়ে যে বক্তব্য দিচ্ছেন, তা সম্পূর্ণরূপে দলীয় আদর্শ ও গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থি। মহিমান্বিত এই গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নিয়ে আপনার বক্তব্য জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আপনার বক্তব্য দলের সুনাম ক্ষুণ্ন করার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস বলে অনেকেই মনে করেন।’

বিএনপি
