বৃষ্টির পানি ফেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো মা-মেয়ের

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৩আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৩
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বৃষ্টির পানি অপসারণ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে ফতুল্লার শিহাচর বড় বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন- শিয়াচর এলাকার আমির আলীর স্ত্রী রোকসানা বেগম (৫০) ও তার মেয়ে লামিয়া (২২)।
 
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এ দিন রাত ৮টার দিকে পাম্প নিয়ে বাড়ির পেছনে জমে থাকা বৃষ্টির পানি সেচতে যান রোকসানা বেগম ও তার মেয়ে লামিয়া। এ সময় পাম্পের সংযোগ তার লিকেজ হয়ে রোকসানা বেগম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে শরীর স্পর্শ করলে তার মেয়ে লামিয়াও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরবর্তীতে আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মা-মেয়েকে গুরুতর অবস্থায় শহরের খানপুর ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই জনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘এটি খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

/আরআইজে/
বিষয়:
মৃত্যুবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
