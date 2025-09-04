খেলতে গিয়ে পরিত্যক্ত ডোবায় পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

গাজীপুরে খেলতে গিয়ে বাড়ির পেছনে পরিত্যক্ত ডোবায় পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মহানগরীর কোনাবাড়ীর (আমবাগ) পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুই শিশু হলো- জামালপুর জেলার বাসিন্দা আজাদের ছেলে ইয়ানুর (২) এবং টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা আমির হোসেনের ছেলে হাবিব (২)। উভয় শিশুর পরিবার কোনাবাড়ীর (আমবাগ) পশ্চিমপাড়া এলাকার আফসার হাজির বাড়িতে ভাড়া থেকে বসবাস করছিল।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কোনাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, শিশু ইয়ানুর এবং হাবিব বিকালে একসঙ্গে খেলা করছিল। খেলতে খেলতে হঠাৎ করে তারা বাড়ির পেছনে চলে যায়। তাদের দুজনকে বাড়ির সামনে না দেখে সবাই তাদের খুঁজতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাড়ির পেছনের পরিত্যক্ত ডোবায় দুই শিশুর মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে আশেপাশের লোকজনের সহযোগিতায় ডোবা থেকে দুই শিশুকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ডোবা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রাতেই ওই শিশুদের মরদেহ নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।