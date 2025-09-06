বক্তব্য দেওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। শনিবার ( ৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে সখীপুর খান মার্কেটে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কার্যালয়ে আয়োজিত বর্ধিত সভায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুস সবুর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভা শুরু হয়। দুপুর ১২টার দিকে কাদের সিদ্দিকী বর্ধিত সভায় যোগ দেন। টিনের ঘরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দুই ঘণ্টা স্থানীয় নেতাকর্মীদের বক্তব্য শোনেন। বেলা সোয়া ২টার দিকে তার বক্তব্য শুরু হয়। মিনিট দশেক তিনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন। এরপর বসে পড়েন। বসে তিনি মাত্র এক মিনিট বক্তব্য দিয়েছিলেন। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে দুই কর্মীর সহায়তায় তার ব্যক্তিগত গাড়িতে ওঠেন। এরপর তাকে সখিপুরের বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র সানোয়ার হোসেন বলেন, ‘কাদের সিদ্দিকী এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। তার রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস মাপা হয়েছে। ইসিজি করা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলেও তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে। চিকিৎসক বলেছেন, প্রচণ্ড গরমের কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এখন নিজ বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।’