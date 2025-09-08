X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজবাড়ীতে পৃথক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৩ জনের

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৯আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৯
দুটি মোটরসাইকেলে চার বন্ধু রেসিং করছিল

রাজবাড়ীর কালুখালীতে মোটরসাইকেল রেসিং করতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। তিনি ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাদেশ হাট নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মৃগী ইউনিয়নের ঘিকমলা এলাকার মো. বক্কারের ছেলে আরিফ ওরফে কাজল (২২) ও পাংশা পৌরসভার পালপাড়া এলাকার অসিত বিশ্বাসের ছেলে স্বাধীন বিশ্বাস (১৭)। এ ছাড়াও গুরুতর আহত অবস্থায় ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পাংশা পৌরসভার পালপাড়া এলাকার মৃত মজিবর রহমানের ছেলে শাওন (২১)। তবে পালপাড়ার জয়দেবের ছেলে দীপ (২১) অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পরে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে চার বন্ধু পাংশা থেকে রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ী থেকে পাংশা পর্যন্ত রেসিং করছিল। শেষবার তারা কালুখালীর দিক থেকে পাংশা আসার পথে বাংলাদেশ হাট নামক এলাকায় পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এ সময় তারা সড়কে ছিটকে পড়লে অজ্ঞাত গাড়ির নিচে তিন জন চাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় অজ্ঞাত দ্রুতগতির গাড়ি তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে তাদের মৃত্যু হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘পরবর্তী আইনি কার্যক্রম শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

এর আগে, রবিবার দুপুরে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার শালমারা এলাকায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটির চাপায় মতিয়ার রহমান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রিক্তা বেগম। তিনি ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ভটভটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারমোটরসাইকেল দুর্ঘটনানিহত
সম্পর্কিত
ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে ক্যাশিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
পাবনায় জমিজমা নিয়ে বিরোধে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে যুবক নিহত
ফেনীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেলো দুজনের
সর্বশেষ খবর
জয়পুরহাটে ৫ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
জয়পুরহাটে ৫ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
গাজায় দুর্ভিক্ষ রোধের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, জাতিসংঘের সতর্কবার্তা
গাজায় দুর্ভিক্ষ রোধের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, জাতিসংঘের সতর্কবার্তা
নারায়ণগঞ্জে ‘কিশোর গ্যাং’ লিডারকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ
নারায়ণগঞ্জে ‘কিশোর গ্যাং’ লিডারকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ
ইউএস ওপেন জিতে আবার শীর্ষে আলকারেজ
ইউএস ওপেন জিতে আবার শীর্ষে আলকারেজ
সর্বাধিক পঠিত
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media