রাজবাড়ীতে পৃথক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৩ জনের

রাজবাড়ীর কালুখালীতে মোটরসাইকেল রেসিং করতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। তিনি ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাদেশ হাট নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মৃগী ইউনিয়নের ঘিকমলা এলাকার মো. বক্কারের ছেলে আরিফ ওরফে কাজল (২২) ও পাংশা পৌরসভার পালপাড়া এলাকার অসিত বিশ্বাসের ছেলে স্বাধীন বিশ্বাস (১৭)। এ ছাড়াও গুরুতর আহত অবস্থায় ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পাংশা পৌরসভার পালপাড়া এলাকার মৃত মজিবর রহমানের ছেলে শাওন (২১)। তবে পালপাড়ার জয়দেবের ছেলে দীপ (২১) অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পরে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে চার বন্ধু পাংশা থেকে রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ী থেকে পাংশা পর্যন্ত রেসিং করছিল। শেষবার তারা কালুখালীর দিক থেকে পাংশা আসার পথে বাংলাদেশ হাট নামক এলাকায় পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এ সময় তারা সড়কে ছিটকে পড়লে অজ্ঞাত গাড়ির নিচে তিন জন চাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়।
পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় অজ্ঞাত দ্রুতগতির গাড়ি তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে তাদের মৃত্যু হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘পরবর্তী আইনি কার্যক্রম শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
এর আগে, রবিবার দুপুরে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার শালমারা এলাকায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটির চাপায় মতিয়ার রহমান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।
এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রিক্তা বেগম। তিনি ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ভটভটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।