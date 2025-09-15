X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
পদ্মা সেতুতে টোল দিতে থামতে হবে না গাড়ি, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৭আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৭
পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) সিস্টেমের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল থেকে প্রথমবারের মতো দেশের একটি প্রধান মহাসড়কে নগদবিহীন ও নন-স্টপ টোল আদায়ের ব্যবস্থা চালু হয়।

নতুন এ ব্যবস্থায় আর টোল প্লাজায় গাড়ি থামাতে হবে না। নির্দিষ্ট ইটিসি লেন ব্যবহার করে নিবন্ধিত গাড়িগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার গতিতে সেতু পার হতে পারবে। এ সময় ব্যবহারকারীর প্রি-পেইড অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত টোল কেটে নেওয়া হবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই সেবা ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ‘TAP’ অ্যাপের ‘D-Toll’ অপশনে গাড়ি নিবন্ধন ও রিচার্জ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর পদ্মা সেতুর ‘RFID’ বুথে একবারের জন্য যাচাই-বাছাই শেষ করলে ভবিষ্যতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িকে শনাক্ত করতে পারবে।

‘১০ থেকে ১৫ দিন এভাবে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলবে। এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিলে এটি পুরোপুরি চালু হবে’, পদ্মা সেতু সাইট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক শেখ ইশতিয়াক আহমেদ এ কথা বলেন।

কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, স্বয়ংক্রিয় এ টোলিং ব্যবস্থা চালু হলে টোলপ্লাজায় যানজট কমবে এবং প্রতিদিনের হাজারো যাত্রীর সময় বাঁচবে।

/এফআর/
বিষয়:
পদ্মা সেতু
