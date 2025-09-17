X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৯
টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদককে না পেয়ে তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদরের মগড়া ইউনিয়নের কুইজবাড়ি বাজার পশ্চিম লিওন বেকারিতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত লিলি আক্তার (৪২) সদর উপজেলার কুইজবাড়ী এলাকার এসএম আনিছুর রহমান ওরফে উত্তমের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ৪-৫ জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী কুইজবাড়ি বাজার পশ্চিম লিওন বেকারিতে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীরা বেকারির মালিক ও মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানকে না পেয়ে তার স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় লিলি আক্তারকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ বলেন, ‘নিহতের লাশটি মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান উত্তমের সহধর্মিণী সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হয়েছেন। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
কুপিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
বগুড়ায় প্রবাসীর বাড়িতে লুটপাটের পর স্ত্রী-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা
মাদারীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ‘১৬ মামলার আসামিকে’ গলা কেটে হত্যা
সর্বশেষ খবর
১৩ ঘণ্টা পর রংপুরের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু
১৩ ঘণ্টা পর রংপুরের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু
কুড়িগ্রামে সার নিয়ে শোরগোল
কুড়িগ্রামে সার নিয়ে শোরগোল
এক কেজি সাইজের ইলিশ ১৫০০ টাকা দরে ভারতে রফতানি শুরু
এক কেজি সাইজের ইলিশ ১৫০০ টাকা দরে ভারতে রফতানি শুরু
টিভিতে আজকের খেলা (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media