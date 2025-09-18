কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতার ছেলে ও ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী জান্নাতুল ফেরদোস তৌকিরকে (২৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের দিকে কোটালীপাড়া পৌরসভার বালিয়াভাঙ্গা এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে থেকে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
তৌকির উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কোটালীপাড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র এইচ এম অহিদুল ইসলামের ছেলে।
আটকের পর জান্নাতুল ফেরদোস তৌকিরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে জেল হাজতে পাঠিয়েছে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতারা জড়ো হয়ে সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পুলিশ ১৫৫ জনকে জ্ঞাত ও এক হাজার ৫০০ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে।
কোটালীপাড়া থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ১৬ জুলাই সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে এই ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় উক্ত ঘটনায় করা মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে জান্নাতুল ফেরদোস তৌকির গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার বিকালে কারাগারে পাঠানো হয়। এ পর্যন্ত এই মামলায় আমরা ৬৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।