X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২
সজীব শেখ

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা হত্যা মামলায় নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়ার দায়ে মো. সজীব শেখ (২৬) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার সজীব শেখ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া এলাকার উজ্জ্বল শেখের ছেলে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) শরীফ আল রাজীব।

তিনি জানান, ভিডিও ফুটেজ দেখে ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সজীব শেখ নুরাল পাগলার দরবার থেকে একটি গরু নিয়ে যাচ্ছেন। ফুটেজের ওপর ভিত্তি করে তাকে শনাক্ত করা হয়। পরে তাকে নুরাল পাগলার দরবারের ভক্ত রাসেলের বাবা আজাদ মোল্লার দায়ের করা মামলায় চুরি ও লুটের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সজীব শেখকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, যে গরুটি তিনি নিয়েছিলেন ৫-৭ দিন আগে তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে গরুটি গোয়ালন্দ ঘাট থানায় পাঠিয়ে দেয়। পরে গরুটি দেখাশোনার জন্য একজনের হেফাজতে রাখা হয়। দুটি মামলায় এ পর্যন্ত মোট ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাসেল মোল্লা হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত ১০ জন আসামিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

/কেএইচটি/
বিষয়:
গ্রেফতারহত্যামামলা
সম্পর্কিত
মিরপুরে মাহফুজুর রহমান হত্যা: সালমান-আনিসুলসহ গ্রেফতার ৪
ভাঙ্গায় সহিংসতা: এবার উপজেলা প্রশাসনের মামলার প্রধান আসামি নিক্সন চৌধুরী
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
সর্বশেষ খবর
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য
মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য
সেনাপ্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে মালয়েশিয়া গেলেন জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
সেনাপ্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে মালয়েশিয়া গেলেন জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media