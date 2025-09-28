X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সাভারের হাইওয়ে থানা এলাকা ও বেড়িবাঁধ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার

সাভার প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০
সাভার হাইওয়ে থানা সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

সাভার হাইওয়ে থানা সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মধ‍্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম আবু হানিফ। তিনি বরিশাল জেলার নাজিরপুর থানার মুলাদী গ্রামের মৃত হারুন শেখের ছেলে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাভার হাইওয়ে থানা এলাকা ও সকালে বিরুলিয়া এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। দুজনে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের হাইওয়ে থানার পাশে একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ সেখানে পৌঁছে ওই বস্তা খুলে ২১ বছর বয়সী অজ্ঞাতনামা এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ দেখতে পায়। সেটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে, শনিবার দুপুরে আবু হানিফ নামের ওই ব‍্যক্তি মোহাম্মদপুরের নিজ ভাড়া বাসা থেকে বের হয়ে আর বাসায় ফেরেননি। রবিবার সকালে বিরুলিয়া বেড়িবাঁধ এলাকায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, ‘দুজনের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন‍্য ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সাভার ও আশুলিয়া থানায় পৃথক দুটি মামলা হবে। একইসঙ্গে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’

