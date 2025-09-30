X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
পদ্মার এক ঢাঁই মাছ ৫৯ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫২আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫২
মাছটি দেখতে ভিড় করেন উৎসুক জনতা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে বিলুপ্ত প্রজাতির সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের একটি ঢাঁই মাছ। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে দৌলতদিয়া মৎস্য আড়তে উন্মুক্ত নিলামে উঠলে মাছটি দৌলতদিয়া ৬ নম্বর ফেরিঘাটের মৎস্য ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা কিনে নেন। এ সময় মাছটি দেখতে উৎসুক জনতা ভিড় করেন।

চান্দু মোল্লা জানান, প্রতিদিনের মতো জাফরগঞ্জের জেলে সুনাই হালদার মধ্যরাতে তার ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ও তার সহযোগীদের নিয়ে পদ্মা নদীর উজানে মাছ ধরতে যায়। ভোররাতে জাল তুলতেই দেখতে পায় বড় একটি ঢাঁই মাছ ধরা পড়েছে। পরে সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ঢাঁই মাছটি সকালে দৌলতদিয়া আনো খাঁর মৎস্য আড়তে আনলে উন্মুক্ত নিলাম উঠলে প্রতি কেজি ৪১০০ টাকা দরে কেনা হয়।

তিনি আরও বলেন, ‘মাছটি সর্বমোট আমি ৫৯ হাজার ৪৫০ টাকায় কিনে নিই। মাছটি বিক্রয়ের জন্য আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আজ মাছটি কিনতে পেরে আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে। মাছটি প্রতি কেজি ১০০ টাকা লাভে বিক্রি করে দেবো।’

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানান, পদ্মার এ ধরনের বড় মাছ নিলামে উঠলে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে যায়। দাম যতই বেশি হোক, মাছটি কেনার চেষ্টা করে সবাই। তা ছাড়া ঢাঁই মাছ অনেক সুস্বাদু।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা বলেন, ‘ঢাঁই মাছ এখন খুবই কম দেখা যায়। তা ছাড়া এটি বিলুপ্তির পথে। মাছগুলো খেতেও অনেক সুস্বাদু। পদ্মার এ ধরনের মাছ আকারে বড় হয়ে থাকে। এই মাছের দামও তুলনামূলক বেশি। এ ধরনের মাছ কিনতে বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রবাসীদের চাহিদা থাকে।’

