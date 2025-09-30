ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩০

ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন ৩০ জন।
ফরিদপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, আসমা আক্তার মুন্নি (২৫) নামে এক নারী ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার মৃত্যু হয়। তার বাড়ি শহরের ঝিলটুলী এলাকাতে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, মুন্নি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ভর্তি হয়, পরদিন রাত সাড়ে ১১টার দিকে মারা যায়।
সিভিল সার্জন আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ জন ভর্তি হয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে। ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২২ জন।