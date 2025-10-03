X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার পর মায়ের ‘আত্মহত্যার চেষ্টা’

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৮আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৮
টুঙ্গিপাড়া থানা

গোপালগঞ্জে ১০ দিন বয়সী কন্যাসন্তানকে হাওরের পানিতে ফেলে হত্যার পর ওই সন্তানের মা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বর্ণি ইউনিয়নের বর্ণি হাওরের মধ্যপাড়া খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ওই নারীর নাম রিয়া বিশ্বাস। তিনি টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর উত্তরপাড়ার হরিচাদ বিশ্বাসের স্ত্রী।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর উত্তরপাড়ার হরিচাদ বিশ্বাসের স্ত্রী রিয়া বিশ্বাসের কন্যাসন্তান হওয়ার পর থেকে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর তিনি তার ১০ দিন বয়সী কন্যাসন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে খেয়াঘাট এলাকায় বর্ণি হাওরে নিজের সন্তানকে পানিতে ফেলে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করতে পানিতে ঝাঁপ দেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ সময় এলাকার কয়েকজন লোক ওই নারীকে পানিতে ভাসতে দেখে নৌকা নিয়ে উদ্ধার করলে তাদের কাছে নিজের সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন বলে জানান। পরে তারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হাওর থেকে মৃত শিশুকে উদ্ধার করে ও মা রিয়া বিশ্বাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টুঙ্গিপাড়া থানায় নিয়ে আসে।’

গোপালগঞ্জআত্মহত্যাহত্যালাশ উদ্ধার
