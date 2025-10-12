X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে হঠাৎ কুয়াশায় ফেরি বন্ধের পর স্বাভাবিক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৫আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৫
প্রায় চার ঘণ্টা বন্ধ থাকে ফেরি চলাচল

ঘন কুয়াশার কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার প্রবেশদ্বার দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রেখেছিল ঘাট কর্তৃপক্ষ।

রবিবার (১২ অক্টোবর) ভোররাত ৪টা থেকে হঠাৎ কুয়াশার ঘনত্ব বাড়তে থাকলে ফেরি বন্ধ রাখে ঘাট কর্তৃপক্ষ। পরে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে কুয়াশা কেটে গেলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারাপারের অপেক্ষায় দৌলতদিয়া প্রান্তে আটকা পড়েছে কয়েকশ যানবাহন। ঘাটে আটকা পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা।

বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাটের সহকারী ব্যবস্থাপক আলিম দাইয়্যান জানান, হঠাৎ ঘন কুয়াশার কারণে ফেরি চলাচলে সমস্যা হওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে রবিবার ভোররাত ৪টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় সকাল ৭টা ৪০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়। বর্তমানে এই রুটে ছোট-বড় ১০টি ফেরি চলাচল করছে।

বিষয়:
দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটফেরি চলাচলকুয়াশা
