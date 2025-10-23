X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ, টিয়ারশেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০
টিয়ারশেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন এ এ নিট স্পিন লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শিল্প পুলিশ টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। 

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এতে এক ঘণ্টা স্থবির হয়ে পড়ে যান চলাচল। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।

পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা প্রথমে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে মহাসড়কে নেমে আসেন ও সড়ক অবরোধ করেন। শিল্প পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেটও নিক্ষেপ করা হয়। অবরোধের কারণে ঢাকা ও ময়মনসিংহগামী শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। এতে মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুপুর ১টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তিন মাসের বকেয়া বেতন চেয়ে আসছিলেন তারা। কিন্তু বারবার সময় নিয়েও মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ করছেন না। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। তবে তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কারণে শেষ করা যায়নি। টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। 

এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা কোনও বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি।

শিল্প পুলিশের শ্রীপুর সাব জোন ইনচার্জ আবদুল লতিফ বলেন, ‌‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করা হয়। এতে শ্রমিক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ আহত হননি।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। যান চলাচলও শুরু হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
বিক্ষোভগার্মেন্টস শ্রমিকঅবরোধ
সম্পর্কিত
ফার্মগেটে সড়ক ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যান চলাচল স্বাভাবিক
ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
সর্বশেষ খবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media