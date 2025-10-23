গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ, টিয়ারশেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন এ এ নিট স্পিন লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শিল্প পুলিশ টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এতে এক ঘণ্টা স্থবির হয়ে পড়ে যান চলাচল। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।
পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা প্রথমে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে মহাসড়কে নেমে আসেন ও সড়ক অবরোধ করেন। শিল্প পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেটও নিক্ষেপ করা হয়। অবরোধের কারণে ঢাকা ও ময়মনসিংহগামী শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। এতে মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুপুর ১টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তিন মাসের বকেয়া বেতন চেয়ে আসছিলেন তারা। কিন্তু বারবার সময় নিয়েও মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ করছেন না। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। তবে তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কারণে শেষ করা যায়নি। টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা কোনও বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি।
শিল্প পুলিশের শ্রীপুর সাব জোন ইনচার্জ আবদুল লতিফ বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করা হয়। এতে শ্রমিক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ আহত হননি।’
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। যান চলাচলও শুরু হয়েছে।’