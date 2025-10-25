দেশের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বিশেষজ্ঞ টিম করা হয়েছে: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘দেশের প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিতে শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটা বিশেষজ্ঞ টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি দেশে এলে বিশ্বাস করি, সবার সঙ্গে সামনাসামনি বসে আবার কথা বলতে পারবো- কীভাবে আমরা দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো।’
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকালে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খন্দকার শামসুল আলম ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিএনপির ৩১ দফা বিষয়ক মেধা মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
দুপুরের পর থেকে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দলে দলে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে থাকেন। বিকাল ৩টার দিকে পুরো স্কুলমাঠ কানায় কানায় ভরে যায়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, বিএনপির নেতাকর্মী, শিক্ষক ও গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পুরো মাঠ বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আবদুল মঈন খান তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমরা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারা ফিরিয়ে আনবো। তারেক রহমান লন্ডন থেকে এসে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।’
বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তারেক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘জীবনে সফলতার কোনও শর্টকাট পন্থা নেই। এখন তোমাদের হাতে হয়তো নানাররকম ইলেকট্রনিক গেজেট আছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানাকিছু দেখতে গিয়ে পড়াশোনায় মনযোগ নষ্ট হয়।’
বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি নিয়ে উপজেলার ৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার শিক্ষার্থী গত ১৬ আগস্ট এক মেধাভিত্তিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। সেই পরীক্ষা মূল্যায়ন শেষে শনিবার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ৪০ শিক্ষার্থীকে মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়।