X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংস্কারের বিরোধিতা ও ফ্যাসিবাদী কাঠামো টিকিয়ে রাখার গুপ্ত বাসনা দেখাচ্ছে বিএনপি: জাকসুর বিবৃতি

জাবি প্রতিনিধি
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৩৮
জাকসু ভবন

রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের বিরোধিতা ও ফ্যাসিবাদী কাঠামো টিকিয়ে রাখার যে গুপ্ত বাসনা বিএনপি দেখাচ্ছে তা গণঅভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে প্রতারণার শামিল বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু)। একইসঙ্গে বিবৃতিতে অবিলম্বে গণভোট আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন জাকসুর নেতারা। রবিবার (২ নভেম্বর) রাতে জাকসুর ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু ও জিএস মাজহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের বিরোধিতা ও ফ্যাসিবাদী কাঠামো টিকিয়ে রাখার যে গুপ্ত বাসনা বিএনপি দেখাচ্ছে, তা গণঅভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে প্রতারণার শামিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থান জনমানুষের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্র সংস্কারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। যে কাঠামো শাসকগোষ্ঠীকে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী হিসেবে গড়ে তোলে, সেই কাঠামো বিলুপ্ত করতে কতিপয় মৌলিক সংস্কারের জন্য ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ করলেও সেগুলো কার্যকর করতে ও আইনি ভিত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বিএনপি।’

ঐকমত্য কমিশনের অধিকাংশ ধারায় বিএনপির ‘নোট অব ডিসেন্ট’র সমালোচনা করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নোট অব ডিসেন্ট বহাল থাকলে দেড় বছর ধরে কমিশনগুলোর আলোচনার কার্যকারিতা থাকে না। সেক্ষেত্রে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোর মতো নামমাত্র সংস্কারের ধোঁয়া তুলে নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন ও ক্ষমতায় গেলে স্বৈরাচারী কায়দায় সরকার পরিচালনার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘পিএসসি, দুদক, ন্যায়পাল, মহা-হিসাব নিরীক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে নগ্নভাবে দলীয় প্রভাব না থাকে, সেজন্য কতিপয় যুগোপযোগী সংস্কার প্রস্তাব করেছে ঐকমত্য কমিশন। দলগতভাবে এসবের বিরোধী বিএনপি। ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময় বারবার সরকার পরিবর্তন হবে, গণঅভ্যুত্থান হবে। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না, ফ্যাসিবাদী, দলদাস ও পরিবারতান্ত্রিক কাঠামো থেকে যাবে। এটি ছাত্র-জনতা হতে দেবে না।’

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিরসংস্কারজাকসু
সম্পর্কিত
নেতাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় রাস্তায় শুয়ে অনুসারীদের বিক্ষোভ
বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় এক্সপ্রেসওয়েতে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ-বিক্ষোভ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
সর্বশেষ খবর
'নির্বাচিত সরকার ছাড়া ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি সম্ভব নয়'
'নির্বাচিত সরকার ছাড়া ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি সম্ভব নয়'
খই খই মারমা ও হৃদয় চ্যাম্পিয়ন
খই খই মারমা ও হৃদয় চ্যাম্পিয়ন
সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি নেমে ৬.২৯ শতাংশ
সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি নেমে ৬.২৯ শতাংশ
শতাধিক বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি, ৩ বছর যেতে পারবেন না ইউরোপে 
শতাধিক বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি, ৩ বছর যেতে পারবেন না ইউরোপে 
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media