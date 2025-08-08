সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে

যশোর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী সংঘের (সিবিএ) সভাপতি এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক রোবেল হোসেনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে একটি সভা থেকে তাদের দুই জনকে যশোর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় বলে জেলা পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে।
পুলিশ হেফাজতে নেওয়া এনামুল হক টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের ময়নাল হক ও জরিনা বেগমের ছেলে। অন্যদিকে রোবেল হোসেন ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার রসুলপুর গ্রামের ইউনুস ও রানু বেগমের ছেলে। উভয়েই ঢাকা দক্ষিণ যুবলীগের সক্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত বলে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে যশোর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিবিএ (রেজি: বি-২২১৫) আয়োজিত খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এনামুল হক প্রধান অতিথি ও রোবেল হোসেন প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন চলাকালে দুপুরে ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই জনের বিরুদ্ধে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তবে সেটি যাচাইয়ের জন্য তাদের ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়।
জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঞা বলেন, আওয়ামীপন্থি সিবিএ নেতা এনামুল হক ও ময়নাল হককে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও মামলার তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আমাদের সিনিয়র অফিসাররা দেখছেন।