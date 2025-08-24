X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যশোরে নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও, স্মারকলিপি প্রদান

যশোর প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৪
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনসহ জেলার সকল সংসদীয় আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে কেশবপুর উপজেলা বিএনপি।

রবিবার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টায় এই দাবিতে যশোর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করা হয় দলের পক্ষ থেকে।

এ সময় সংসদীয় আসনটির বিপুলসংখ্যক সাধারণ ভোটারও উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর একটি স্মারকলিপি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে প্রদান করা হয়।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ।

ঘেরাও চলাকালে নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি যখন একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় মুখিয়ে আছে তখন একটি চক্র নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। এই চক্র দেশকে আবারও অস্থিতিশীল করে ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুকৃতি কুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি চক্রের দোসর হিসেবে যশোরের আসন পুনর্বিন্যাসের নামে ষড়যন্ত্রমূলক একটি আবেদন করেছেন।’

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘অবাক করার বিষয় হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে যশোরের ছয়টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যা গ্রহণযোগ্য নয়।’

তারা আরও বলেন, ‘এই চক্রান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যশোরের মানুষের নির্বাচনি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার যেকোনও প্রক্রিয়া তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হবে।’

কর্মসূচি চলাকালে যশোরের ছয়টি আসনের বর্তমান সীমানা অনুযায়ী সরকারঘোষিত ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিএনপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
জামিন পেলেন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক  বাবুল
জুলাই সনদের বিষয়ে আইন ও সংবিধান সংশোধন নির্বাচিত সরকার করবে: রিজভী
পিআর পদ্ধতি হলো, ভোট হবে সন্দ্বীপে প্রার্থী থাকবে মালদ্বীপে: টুকু
সর্বশেষ খবর
রাজশাহীতে ডিবির সাবেক এসআইকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ
রাজশাহীতে ডিবির সাবেক এসআইকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ
এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি ১৬ বাণিজ্য সংগঠনের
এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি ১৬ বাণিজ্য সংগঠনের
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-যাত্রীসহ নিহত ৩
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-যাত্রীসহ নিহত ৩
সর্বাধিক পঠিত
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media