বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি

খুলনা প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৭আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৭
বুধবার দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক সভাপতি আলী আসগার লবী

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক সভাপতি আলী আসগার লবী বলেছেন, ‘তামিম ইকবাল আমাদের (বিএনপি) প্যানেলের প্রার্থী হিসেবে বিসিবিতে নির্বাচন করবেন। তিনি বিসিবির সভাপতি হবেন। আর সরকারের পক্ষ থেকে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘আমাকে বিসিবিতে নির্বাচন করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি দুটি জায়গায় নির্বাচন করতে পারবো না। খুলনা-৫ আসন নিয়েই থাকতে চাই। তাই তামিমকে নিয়েই চিন্তাভাবনা করছি আমরা। বুলবুলও আলোচনায় আছেন। একটা পলিটিক্স হচ্ছে। বিসিবিতে পলিটিক্স হওয়া ঠিক নয়। তামিমকে সভাপতি করতে পারলে তাকে নিয়ে কাজ উঠিয়ে নেওয়া সহজ হবে। বিসিবিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে।’

বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি। এতে সভাপতিত্ব করেন খুলনা প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক এনামুল হক। সভা সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সদস্যসচিব রফিউল ইসলাম টুটুল।

খুলনা-২ আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য আরও বলেন, ‘খুলনা-২ আসনে হেভিওয়েট প্রার্থী নিয়ে দলের হাইকমান্ডের চিন্তাভাবনা থাকায় আমাকে খুলনা-৫ আসনে নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। আগ্রহী না হলেও হাইকমান্ডের নির্দেশ না করতে পারিনি। খুলনা-৫ আসনে আমার শেকড়। তাই কাজ শুরু করেছি। এখন পর্যন্ত আশাবাদী। আমাকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের বিপক্ষে নির্বাচন করতে হবে। সেজন্য যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হবে। খুলনা-৫ আসনে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট ও আওয়ামী লীগের ভোট ফ্যাক্টর হবে। আর জামায়াত স্বাধীনতাবিরোধী দল। সেদিক থেকে আমার জন্য ইতিবাচক। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কখনও জামায়াতকে ভোট দেবে না।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য শেখ দিদারুল আলম, মো. মিজানুর রহমান মিলটন, কৌশিক দে, আহমদ মুসা রঞ্জু ও আশরাফুল ইসলাম নূর প্রমুখ।

/এএম/
বিষয়:
তামিম ইকবালবিবিসিআমিনুল ইসলাম বুলবুল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
