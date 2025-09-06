অস্ত্র-গোলাবারুদসহ যুবদলের সাবেক নেতা গ্রেফতার

অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ খুলনা মহানগরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান টুকুকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। শুক্রবার দিবাগত রাতে লবণচরা থানার ৩১ নম্বর ওয়ার্ড হাজী মালেক কবরস্থান সংলগ্ন বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এ সময় তার ঘর থেকে একটি একনলা বন্দুক, ৯ রাউন্ড গুলি ও একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার কামরুজ্জামান টুকু ওই এলাকার বাসিন্দা সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি। গ্রেফতারের পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাতেই তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি করা হয়।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী টুকুর বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তার ঘর থেকে একটি একনলা বন্দুক, নয় রাউন্ড গুলি এবং একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। রাতেই তাকে লবণচরা থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে অসুস্থবোধ করলে তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি করা হয়। অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।’