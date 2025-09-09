চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ আবারও গ্রেফতার

বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কুষ্টিয়ার শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী আবদুর রশিদকে আবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আবদুর রশিদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় প্রতারণার একটি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া ১৯টি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি তিনি।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন বলেন, ‘আকিজ গ্রুপের সঙ্গে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে রশিদের বিরুদ্ধে এই থানায় মামলা হয়েছে। সেই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।’
এর আগেও ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর প্রতারণা মামলায় তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিছুদিন পর জামিনে বের হন। এ ছাড়া চলতি বছরের ৯ এপ্রিল আব্দুর রশিদের কুষ্টিয়া শহরের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা।
প্রসঙ্গত, আবদুর রশিদ দেশের অন্যতম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের রশিদ অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের মালিক। ঋণখেলাপির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংকের করা মামলা চলমান রয়েছে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ আছে।